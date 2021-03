Aos 27 anos, Memphis Depay vive sua quinta temporada vestindo a camisa do Lyon. Desde sua chegada, ele soma 165 partidas, 136 titularidades, 69 gols marcados e 47 assistências.

Confira no vídeo acima assistências do neerlandês, que assinou com a equipe francesa em 2016-17 após passagens por Manchester United e PSV.