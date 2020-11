Aston Villa perde para o Brighton em casa

Apesar de ser uma das sensações neste início da Premier League, o Aston Villa não se sente confortável nos seus jogos em casa. É verdade que goleou o Liverpool por 7 a 2, mas neste sábado, 21 de novembro, os 'villains' somaram sua terceira derrota consecutiva em casa.

Depois de perder por 3 a 0 para o Leeds United e por 3 a 4 para o Southampton, o Brighton & Hove Albion aderiu à moda de saquear o Villa Park e levou os três pontos com uma vitória por 2 a 1.

A equipe visitante não teve muitas chances ao longo dos 90 minutos, mas foi muito eficaz na cara do gol. Um gol cedo de Welbeck aos 12' colocou o Brighton na frente, mas o Villa reagiu.

Konsa, logo no início do segundo tempo, deixou tudo igual no placar, mas March, aos 56 minutos, marcou o que foi o 1-2 final no placar. Lamptey ainda viu o vermelho e, posteriormente, o árbitro marcou um pênalti a favor dos 'villains', mas decidiu cancelá-lo após consultar o VAR.