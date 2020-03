Atacante do Milan, condenado a pagar 16,5 milhões de euros!

O atacante português do Milan, Rafael Leão, terá que pagar ao Sporting de Portugal 16,5 milhões de euros depois de ser condenado pelo Tribunal de Arbitragem do Esporte (TAS), quando ele rescindiu unilateralmente o contrato com o clube português.

Os eventos remontam a maio de 2018, quando uma forte crise eclodiu no Sporting, quando cinquenta torcedores radicais invadiram a cidade esportiva do Sporting e agrediram vários jogadores.

Após essa situação, jogadores fortes do clube, como Rui Patrício, Podence, William Carvalho, Bruno Fernandes e Gelson Martins, anunciaram que rescindiram unilateralmente o clube por "justa causa".

Alguns deles, semanas depois, chegaram a um acordo amistoso com os líderes do clube para sair, e até outros, como Bas Dost ou Bruno Fernandes, recuaram e voltaram a Lisboa.

No entanto, os casos de Rafael Leão, que foi para o francês Lille, ou Gelson Martins, que assinou pelo Atlético de Madrid, entrincheiraram-se e inicialmente não houve acordo amigável.

Após um ano de negociações, o Atlético de Madrid concordou em maio de 2019 em pagar 22,5 milhões de euros pela compra de Gelson Martins e, em troca, o Sporting retirou as acusações da FIFA e do TAS.

O único caso pendente a ser resolvido foi o de Rafael Leão, que assinou pelo Lille no verão de 2018 e que um ano depois foi adquirido pelo AC Milan. Os 'rossoneri' pagaram 35 milhões de euros.

A FIFA declarou-se não competente para resolver o conflito, de modo que o TAS determinou que o jogador pagasse 16,5 milhões ao Sporting, pois entendeu que o término unilateral não se devia apenas a uma causa.

Rafael Leão, 20 anos, foi uma das pérolas da equipe juvenil do Sporting e, em 2017, estreou na Seleção Sub-21 de Portugal.