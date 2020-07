Atalanta empata com Verona e se afasta do título

Na 34ª rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta visitou o Verona e ficou no empate em 1 a 1, resultado que dificulta o time que é sensação da temporada em sua luta pelo título nacional.

O placar foi aberto na etapa final após um primeiro tempo com domínio da equipe visitante. Zapata aproveitou um erro da zaga aos 50 minutos para marcar o primeiro. O empate veio logo depois com Pessina aproveitando rebote de Gollini.

Apesar do resultado não ser o desejado diante de suas ambições, o grupo treinado por Gian Piero Gasperini consegue manter a sequência de 14 jogos sem ser derrotado.

Com 71 pontos, o time de Bérgamo está empatado com a Inter de Milão. As duas equipes tentam encostar na Juventus, que lidera com seis pontos de vantagem. O Verona ocupa a nova colocação na tabela de classificação e acumula 42 pontos.