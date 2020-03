Atalanta marca sete vezes e massacra o Lecce

Sem pena! Os pupilos de Gian Piero Gasperini passaram por cima do Lecce com uma sonora goleada dentro da casa do rival. O grande destaque foi o colombiano Duván Zapata, que anotou um 'hat-trick'.

Donati marcou contra e abriu o placar a favor da Atalanta (17'), Zapata ampliou aos 22. Os donos da casa ainda conseguiram empatar com Saponara 29' e Donati 39'.

Mas a partir daí teve início o massacre. Ilicic (47'), Zapata (54' e 62'), Muriel (87') e Malinovskyi (92') fecharam o massacre.

Com a contundente vitória a Atalanta chegou aos 48 pontos e assumiu a 4º posição da Serie A, além de ter 70 gols marcados na competição doméstica. Já o Lecce é o 16º.

Na próxima rodada a Atalanta recebe a visita da líder Lazio, enquanto o Lecce enfrenta o Milan (7º).

É bom lembrar que a Federação Italiana confirmou o adiamento de cinco partidas da 26ª rodada da Liga Italiana, devido ao medo do surto de coronavírus.