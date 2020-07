Atalanta-PSG: um sonho contra Neymar, Mbappé e companhia

Definidos os cruzamentos dessa edição da Champions League. As quartas de final serão disputadas entre os dias 12 e 15 de agosto em Lisboa.

O primeiro duelo já conhecido será entre Atalanta e Paris Saint-Germain, isso porque ainda faltam quatro jogos das oitavas a serem disputados.

O time do Parque dos Príncipes sonha todos os dias com a 'Orelhuda' é o principal objetivo do projeto liderado pelo grupo do Catar, que investiu pesado nessa aventura.

Inicialmente, os de Tuchel partem como favoritos devido a qualidade do seu elenco, além de estarem mais descansados que o rival. Uma arma perigosa, já que a falta de ritmo de competição pode pesar a favor da Atalanta.

O time italiano vai fazendo história e é a grande sensação da competição, Neymar, Mbappé e companhia terão que suar muito para não terminarem no meio do caminho.