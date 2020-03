Atalanta: uma máquina com 22 gols a mais que a Juve de CR7

Porque o Atalanta se estabeleceu como a sensação do momento, uma máquina ultra-ofensiva que se importa apenas em marcar mais um gol que o rival. Não importa se são três ou sete, um sete que se tornou, a propósito, o seu número favorito.

A equipe que dirige Gasperini registra a segunda melhor média de gols por jogo nas cinco principais ligas europeias. Com 2,8 gols por confronto, apenas o Bayern tem uma média melhor, com 2,96 gols por partida, no total, 71 gols em 24 rodadas. A média do PSG, por exemplo, é de 2,78, pois mostra 75 gols em 27 jogos. Isso foi comprovado pelo ProFootballDB, laboratório estatístico do BeSoccer.

25 rodadas disputou o Atalanta, que tem uma partida adiada, assim como a Juve. No Lecce emplacou no final de semana passado uma goleada de 7 a 2. E contra o Torino fez 7 a 0 e 7 a 1 contra a Udinese na temporada. Além disso, fez 5 a 0 em duas equipes nada fracas: Milan e Parma.

O vasto futebol da equipe de Bérgamo maravilha a Europa. Gasperini montou uma equipe que ataca em blocos, com uso especial das laterais e um importante acúmulo de homens nas zonas de chegada. Proposta itneressante do Atalanta, uma vez que não prioriza uma única referência ofensiva, mas vários jogadores superam os dez gols na Serie A: 15 tem Ilicic, 13 gols tem Muriel e 11 tem Zapata...

Um exemplo do que é o Atalanta: Gosens, canhoto, tem sete gols e cinco assistências no campeonato. Esses dados radiografam perfeitamente o futebol de um Atalanta que acrescenta mais gols do que qualquer um da Série A. Somente a Lazio, com dez a menos, segue o ritmo. Juventus e Inter (com um jogo a menos) acumulam 22 e 21 a menos, respectivamente. Caso sangrento do time 'bianconero', que não chega perto mesmo tendo um artilheiro lendário como Cristiano Ronaldo.