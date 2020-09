Até a nova terceira camisa do Grêmio faz torcida sonhar com Cavani

Será que a nova camisa do Grêmio é uma pista de que Edinson Cavani está vindo aí? Pois os torcedores estão achando que sim graças às semelhanças que o suposto novo modelo tem com o uniforme da seleção uruguaia.

Depois de muitas reviravoltas na novela Cavani, o Grêmio voltou a ser apontado como possível destino do atacante ex-PSG, mesmo depois de ser descartado no início do ano, quando estava com contrato junto ao PSG chegando ao fim.

No início de setembro o nome do atacante voltou a circular na imprensa sendo ligado ao Tricolor, mesmo depois de ter sido descartado pelos altos valores envolvidos em sua contratação, o que sempre foi empecilho para sua vinda ao futebol brasileiro.

No fim, tudo não passava de um mal entendido. Mas, segundo o que o presidente Romildo Bolzan Jr. disse nesta segunda-feira (14), o jogador ficou impactado com a repercussão e que sonha "de repente" em contratar o atacante, apesar de insistir que não há negociação em andamento.

Agora, porém, um novo indício da chegada do atacante apareceu. Vazaram imagens de detalhes da suposta nova terceira camisa do Grêmio, que deve ser lançada ainda nesta terça-feira (15), na live em comemoração ao aniversário de 117 anos do clube gaúcho. E, de acordo com os torcedores, esta pode não ser a única revelação da noite.

A cor predominante do uniforme vazado é o azul celeste, mesma cor da seleção uruguaia, apelidada justamente de "Celeste". Assim, não demorou muito para que fosse feita uma associação entre a camisa e Cavani ser o novo reforço de Renato Gaúcho para a sequência da temporada.

Além da cor, o símbolo também aparece em algumas imagens, datado de 1922, pode ser uma alusão ao centenário da independência do Brasil.

Veja algumas reações da torcida tricolor, emocionada com a possibilidade de o craque uruguaio está chegando: