Até a prefeita de Barcelona pede para Messi ficar

A prefeita de Barcelona, Ada Colau, expressou nessa segunda-feira a sua admiração por Leo Messi e pediu para o argentino continuar no clube por tudo o que ele representa para a cidade.

"Não me agradaria uma saída de Messi. É um ícone inseparável de Barcelona e do Barça", disse a prefeita da cidade em uma entrevista a 'RAC1' ao ser perguntada pela crise atravessada pelo clube.

A prefeita também falou a respeito do projeto urbanístico do entorno do Camp Nou, algo que quis afastar da tempestade esportiva.

"O Espaço Barça estava pensado a médio e longo prazo e acredito que está a margem da situação esportiva", comentou.