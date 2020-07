Cavani é ligado ao Benfica em pacote de reforços para Jesus

Jorge Jesus ainda nem chegou em Portugal, mas o Benfica já aparece como um possível grande comprador na janela de transferências. O Mister teria recebido carta branca da diretoria para uma reformulação no elenco e, entre os nomes especulados está até Edinson Cavani.

O uruguaio está livre no mercado desde o fim de seu contrato com o PSG, em junho. Diferentes de vários outros jogadores que tinham o vínculo chegando ao fim, Cavani optou por não fazer uma extensão para poder disputar o resto da temporada, atrasada por conta da pandemia do coronavírus Covid-19. Especulado em times como Atlético de Madrid e Roma, o destino do atacante, agora, pode ser o Benfica.

Ao jornal português Record, o empresário do uruguaio admitiu a possibilidade de uma transferência para o clube de Lisboa: "O Benfica é uma possibilidade, ainda que não exista neste momento nada de oficial. Não tenho informações nesse sentido, não sei até que ponto seria viável. O objetivo dele é manter-se na Europa porque quer estar na próxima Copa do Mundo, em 2022".

No início de 2020, o uruguaio já havia sido especulado no Flamengo, ainda comandado por Jesus, mas os valores estavam muito fora do que o futebol brasileiro consegue arcar. Sem clube, Cavani seria uma contratação que não envolveria um montante de transferência, mas a pedida salarial do atacante é colocada em cerca de € 12 milhões por temporada, mas os portugueses, segundo a imprensa, acreditam que seja possível construir um cenário positivo para o caso.

Além de Cavani, outros nomes também estão sendo apontados como alvos do Benfica, entre eles Bruno Henrique e Gerson, do Flamengo, que teriam sido pedidos especiais de Jorge Jesus, além de Gilberto, do Fluminense e Lucas Veríssimo, do Santos. Islam Slimani, que foi comandado pelo Mister no Sporting, é outro especulado. Segundo o A Bola, o interesse no argelino vem da pressa que o novo treinador tem de montar a equipe rapidamente e, pela facilidade na adaptação, ele crê que o atacante seja uma boa pedida.

Os pedidos para a zaga, segundo o jornal O Jogo, são Ezequiel Garay, que também trabalhou com Jesus e está livre no mercado, e Robin Koch, do Freiburg. Enquanto para o gol, o nome seria o brasileiro Helton Leite, alvo do Benfica antes mesmo da contratação de Jesus.

Por ora, um reforço confirmado para o Mister é Pedrinho, ex-Corinthians, que se transferiu para o clube por € 20 milhões, a pedido do antigo treinador, Bruno Lage.

O Benfica já não tem mais a chance de ganhar o título português, conquistado pelo Porto com antecedência, mas ainda em setembro já tem compromissos importantes. A equipe vai disputar as fases preliminares da Liga dos Campeões e, por isso, Jesus teria pressa em montar seu time.