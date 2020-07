A festa de Neymar motivou Barcelona a vender Arthur?

Mesmo com a decisão de não jogar mais pelo Barcelona no restante da temporada, nunca foi segredo que Arthur não queria deixar o clube. Porém, o Barça acertou a venda do jogador para a Juventus, em operação que envolveu a chegada do bósnio Miralem Pjanić. Vários fatores pesaram na decisão do clube catalão e, segundo o Mundo Deportivo, até uma festa de Neymar motivou a venda do brasileiro.

Após chegar fazendo sucesso e mostrando que poderia assumir o meio-campo do Barça, o que lhe rendeu o apelido de “novo Xavi”, Arthur viu seu rendimento cair muito ao longo do tempo. Com as mudanças de treinador e a crise do clube dentro e fora de campo, o brasileiro viu sua situação piorar ainda mais e foi tendo cada vez menos sequência na equipe titular.

Então, problemas físicos e lesões passaram a ser cada vez mais comuns na rotina de Arthur na Catalunha, principalmente ao longo da temporada 2019/20, atrapalhando ainda mais suas atuações no time. Sem regularidade, o meia também não conseguiu aproveitar as oportunidades quando teve chance.

Mas além disso, o brasileiro de 23 anos começou a se envolver cada vez mais em polêmicas fora de campo. Uma delas, foi uma viagem a Paris, para participar de uma das famosas festas de aniversário de Neymar, após disputar um El Clássico contra o Real Madrid.

Segundo o jornal catalão, a decisão definitivamente não foi vista com bons olhos pela diretoria culé e, depois de algum tempo, o próprio jogador reconheceu seu erro.

"Eu estava errado em ir a essa festa e assumo minha responsabilidade", assumiu Arthur após o episódio.

E se a viagem a Paris não foi bem recebida pelo clube, ser visto andando de snowboard, em Andorra, enquanto se tratava de uma pubalgia, certamente não melhorou em nada sua imagem.

Então, a partir do rendimento abaixo do esperado dentro de campo e da postura fora de campo, que desagradou a diretoria, não fica difícil entender o motivo de o clube ter optado por sua transferência.

O brasileiro só se juntará a Cristiano Ronaldo e cia. na próxima temporada, mas mesmo assim decidiu que não quer mais jogar pelo Barcelona a atual edição da Champions League, mais uma decisão que entra nas polêmicas envolvendo o nome do meia.