Até o presidente do Peru reclamou: "o Brasil não necessita da ajuda da arbitragem"

O presidente do Peru, Martín Vizcarra, manifestou nessa quarta-feira toda sua idignação com a atuação do árbitro da partida entre o combinado do seu país e o Brasil.

"Acredito que uma equipe como o Brasil não necessita da ajuda da arbitragem para desequilibrar uma partida", disse o presidente.

"Em dois momentos nossos jogadores estiveram com vantagem no placar por seus próprios méritos, por seu trabalho, talento e dedicação. Infelizmente, o árbitro desequilibrou a partida", completou.

"Apesar do resultado injusto para aquela circunstância, quero agradecer a dedicação e honra dos jogadores peruanos e com esse esforço mantemos viva a esperança de alcançar a Copa do Mundo", concluiu.