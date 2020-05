Até quando a Premier será jogada a portas fechadas?

Futebol é entretenimento, também uma parte importante da economia. Mas, acima de tudo, há a saúde.

'Mirror' afirma que na Inglaterra eles não querem correr riscos. As autoridades não planejam reabrir o futebol ao público até que seja 100% seguro.

E a única maneira de estar 100% seguro é com uma vacina... O governo, segundo o jornal britânico, enviará aos clubes um documento no qual eles falarão sobre o futuro do futebol.

Nesse suposto documento, o executivo adverte as equipes de que, no pior caso, a Premier pode estar a portas fechadas até que exista uma vacina que proteja do COVID-19.

Em relação a esta temporada, a bola rolará novamente em junho. A FA já informou aos clubes que a temporada terminará e que o título será decidido "pelo mérito do esporte" em campo.

E com os rebaixamentos? Até seis equipes do final da tabela seriam favoráveis ​​ao cancelamento dos declínios neste ano. Eles acreditam que jogar a portas fechadas pode prejudicá-los seriamente. No entanto, as operadoras de televisão se recusam a permitir que o curso termine sem reduções, pois muitas partes perderiam a atratividade sem nada em jogo.