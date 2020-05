'Neymar ficará mais uma temporada', diz companheiro de PSG

Neymar segue como um dos grandes alvos do Barcelona para a próxima temporada mas ainda há muita incerteza sobre o futuro do brasileiro. Entretanto, Leandro Paredes, meio-campista do PSG, afirmou que o camisa 10 não deixará Paris na próxima temporada.

"Conversamos muito, ele me chama muito e continuará conosco", confidenciou Paredes à Fox Sports Argentina, fazendo referência ao seu companheiro de equipe. "Neymar fica", completou o jogador para não deixar dúvidas.

Pelo lado do Barcelona, a negogiação é muito complicada. O PSG não deixará que o jogador mais caro da história saia do clube por um valor baixo. Porém, diante da pandemia do coronavírus, o Barcelona deixou de arrecadar dinheiro e pode não ter a quantia necessária para contratar o brasileiro.

O clube catalão deve voltar suas atenções para o argentino Lautaro Martínez, da Inter de Milão. As conversas entre os clubes estão avançadas e Lautaro está perto de reforçar a equipe blaugrana.

A tentativa de contratar Neymar não está descartada pelo Barcelona, porém ficou ainda mais complicada diante da covid-19. Segundo o jornal Caderna Ser, Messi gostaria de ter Neymar de volta ao Camp Nou.