Athletic e Levante deixaram a vaga na final da Copa do Rei completamente em aberto. A partida que definirá quem será o finalista será realizada no próximo dia 4/3 no Estádio Ciutat de València.

Melero abriu o placar, colocando o estreante em semifinais, a frente no placar. Mas Íñigo Martínez, com um golaço deixou tudo igual.

Confira os melhores momentos da partida entre Athletic Bilbao e Levante!