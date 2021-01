Athletic elimina o Real Madrid e decidirá a Supercopa contra o Barcelona

Real Madrid e Athletic entraram no estádio La Rosaleda, em Málaga, demonstrando ter ímpeto ofensivo para buscar o primeiro gol. E a equipe do País Basco não demorou para abrir o placar, graças à marcação alta na área adversária.

Aos 17 minutos, o posicionamento avançado das linhas do time de Marcelino Toral forçou o erro de passe de Lucas Vázquez na saída de jogo, deixando a bola fácil para Dani García dominar e acionar Raúl García. O atacante recebeu na área e mandou um chute rasteiro de primeira para dentro.

Após ficar em desvantagem, a equipe de Zidane passou a ocupar o campo de ataque e insistiu em cruzamentos, mas sem criar chances reais de gol contra Unai Simón, que teve facilidade para pegar as finalizações de Sergio Ramos, Hazard e Mendy.

Aos 37 minutos, o Athletic teve uma pênalti marcado para ampliar a vantagem. Dentro da área, Lucas Vázquez claramente abraçou Dani García e Raúl García foi para a cobrança. O camisa 22 mandou a bola no canto esquerdo, enquanto Courtois saltava para o lado oposto.

O Real Madrid voltou do intervalo apenas com a saída de Varane para Nacho Fernández entrar. Apesar de maior volume de jogo, o time da capital seguiu com dificuldades para criar boas oportunidades. As melhores chances chegaram aos 62 e 68 minutos, quando Asensio acertou duas bombas no travessão.

A insistência do time de Zidane surtiu efeito aos 73 minutos, mas precisou da análise do VAR. A bola entrou com chute de Karim Benzema, que empurrou para dentro após assistência de Casemiro. Inicialmente o juiz marcou impedimento, mas o lance foi revisado e a decisão do árbitro foi corrigida, validando a jogada.

Aos 82 minutos, o empate esteve perto de acontecer, quando o centoavante francês recebeu passe de Mendy e mandou para dentro, mas dessa vez estava claramente impedido e a arbitragem confirmou imediatamente a posição irregular.

Os minutos finais foram marcados por tentativas das duas equipes dentro das áreas adversárias, sem conseguirem alterar o placar. O apito final definiu a vitória do Athletic de Bilbao, que avança para a final contra o Barcelona. A partida está marcada para o próximo domingo, no Estadio La Cartuja, em Sevilha.