Athletico anuncia volta de Autuori de olho em projeto e taças

O Athletico-PR anunciou neste sábado (17) o retorno de Paulo Autuori, que irá assumir a função de diretor técnico do departamento de futebol da equipe, para retomar o projeto que ele mesmo implementou entre 2016 e 2017, que resultou nos títulos da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O anúncio foi feito através das redes sociais do clube.

Ao longo de 2020, Autuori estava atuando como treinador do Botafogo. Porém, após uma sequência de maus resultados no Brasileirão, ele acabou demitido no início do mês de outubro, deixando a equipe na 19ª posição no Brasileirão. Então, livre no mercado, ele acertou seu retorno para o clube paranaense e para as funções diretivas e administrativas.

“O experiente e competente profissional será responsável pela liderança técnica do projeto esportivo do Clube, com ênfase na gestão das equipes principal e aspirantes, como no alinhamento técnico metodológico com as equipes de formação”, anunciou o Athletico através de comunicado oficial.

A principal missão de Autuori será recuperar a filosofia de trabalho que deu tão certo no Furacão nos últimos anos. Ao assumir a gestão do time profissional e das equipes de base, seu objetivo será fazer com que todas as categorias do clube joguem da mesma maneira, unificando o método de trabalho empregado com os jogadores de todas as idades.

E isso foi o que ele mesmo começou a fazer entre 2016 e 2017. Após suas duas temporadas no comando diretivo da equipe, o Athletico iniciou uma da fases mais vitoriosas de sua história, que culminou em títulos estaduais, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana - revelando diversos jogadores de qualidade e o treinador Tiago Nunes, hoje sem clube.

Contudo, o clube se perdeu um pouco nesta temporada, principalmente após a saída de Tiago Nunes, para o Corinthians, e de jogadores importantes nas campanhas vitoriosa dos últimos anos, como Bruno Guimarães, Renan Lodi e Rony.

Neste momento, o Furacão ocupa a 18ª colocação no Campeonato Brasileiro e precisa reagir rápido para garantir sua permanência na primeira divisão.