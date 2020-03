Athletico-PR aconselha a não ir ao 'clássico' apesar da declaração da Federação

O futebol brasileiro beira o surrealismo nesta sexta-feira. A Federação Paranaense, apesar da contínua disseminação do coronavírus, garantiu que os torcedores poderão entrar no estádio para a partida entre Athletico Paranaense e Coritiba neste fim de semana.

Uma medida que surpreendeu o clube, que logo emitiu uma declaração oficial para aconselhar todos os torcedores a não irem ao estádio para evitar possíveis contágios.

"Lamentando que o 'clássico' seja mantido com os portões abertos, o clube recomenda que os torcedores não venham por causa do risco de contaminação e da extensão do COVID-19", lembrou a entidade.