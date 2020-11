Athletico-PR fica com um gostinho de "quero mais" contra o River

O Athletico-PR recebeu a visita do River Plate, mas com muita personalidade, o Furacão segurou o ímpeto dos argentinos e até saiu na frente, mas acabou cedendo o empate.

O Furacão saiu na frente no começo do segundo tempo com Bissoli. O atacante foi lançado, dominou com estilo e bateu forte, sem chances para Armani.

Pouco tempo depois, Reinaldo acabou recebendo o segundo amarelo e sendo expulso de campo. Com um jogador o mais o River conseguiu o empate. Paulo Diáz subiu mais alta que a zaga e cabeceou para as redes, deixando tudo igual.

Como o gol fora de casa é critério de desempate na Libertadores, o empate garante a vaga para o River, 1 a 1 leva para os pênaltis e qualquer outro empate é do time brasileiro.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (01/12) em Avellaneda pela partida que definirá quem avança as quartas de finais da Libertadores.