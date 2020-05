Athletico-PR terá Walter após a quarentena

Walter será a novidade do Athletico-PR no retorno do futebol, segundo o jornalista Napoleão de Almeida. A informação aponta que o clube tem um plano para recuperar a forma do atacante, com conhecido histórico de problemas com excesso de peso.

Para complicar a questão física do jogador de 30 anos, ele está afastado desde junho de 2019 por dar positivo em teste antidopping. A substância usada foi a 'sibutramina', normalmente aplicada para a perda de peso. Ele estará autorizado a retornar em juhlo.

Pelo Athletico, o atacante atuou entre 2015 e 2016, somando 16 gols em 73 jogos e conquistando o campeonato estadual antes de ser emprestado.

Walter começou no Internacional, passou por Porto, Goiás e Fluminense antes de chegar ao Furacão. Depois de sair do futebol do Paraná, atuou pelo Goiás, Atlético-GO, Paysandu e CSA.