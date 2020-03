ATK é campeão da Superliga Indiana com gols de ex-Real Madrid

A Superliga Indiana, criada em 2014, tem seu novo campeão. O Atlético Kolkata levantou a taça após derrotar por 3 a 1 o Chennaiyin.

Devido aos cuidados contra o avanço do coronavírus, a partida deste sábado foi disputada sem a presença de público nas arquibancadas.

Os donos da casa garantiram a vitória com dois gols de Javi Hernández, ex jogador do Real Madrid, e um de Edu García, ex do Zaragoza.

Nascido em 2014, mesmo ano da competição, o Atlético Kolkata conquistou seu terceiro título e se isolou na lista de maiores campeões, com uma taça a mais que o próprio Chennaiyin.