Atlanta United quer a nova joia do futebol uruguaio

A MLS já está batendo na porta da nova promessa do futebol mexicano. Estamos falando de Jonathan González, que está brilhando com o Monterrey e é o novo alvo do Atlanta United.

O interesse foi confirmado por 'ESPN' e 'Goal'. O clube americano quer aceitar a promessa mexicana de apenas 21 anos. Ele atua no centro do campo e tem contrato até junho de 2022.

O problema para o Atlanta United é que Antonio Mohamed tem Jonathan González no topo de seus planos para Monterrey. Portanto, isso forçaria a equipe dos EUA a pagar sua cláusula de rescisão para removê-lo da Liga MX.

No momento, existem apenas rumores, não há oferta do Atlanta, que, claro, colocou Jonathan González como uma de suas prioridades. O jogador poderia acabar jogando ao lado de Jurgen Damm, outro jogador que fez seu caminho para a MLS.

O mercado de transferências será aberto em 12 de agosto e com ele virá a primeira oferta do Atlanta. Enquanto isso, Monterrey se apega à cláusula para aproveitar ao máximo a joia de sua categoria de base.