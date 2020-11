Até Gattuso elogia Ibra: "Ele é mais forte agora do que há 12 anos"

A ótima fase de Ibrahimovic é tão impressionante que até mesmo os rivais reconhecem que não é normal. Genaro Gattuso, treinador do Napoli, a última equipe a sucumbir ao faro goleador de Zlatan, o elogiou em seus comentários depois do jogo. Em sua opinião, ele não envelhece.

"O Milan acredita firmemente no Ibra. Ele acredita 100% no que faz. Acho que ele está ainda mais forte agora do que há dez ou 12 anos. Eles multiplicaram os cruzamentos porque sabem que ele os transformará em gols", disse ele diante dos microfones de ' Sky Sport '. E isso que ele acabou saindo machucado do duelo.

Neste, os de Stefano Pioli conquistaram a vitória por 1-3. A estrela da capital foi um grande protagonista por seu doblete. Os seus dados desta temporada deixam claro que os anos não passam para ele e, aos 39 anos, parece que tem muito futebol pela frente.

Até o momento, ele soma onze gols e duas assistências em dez jogos. Ele conquistou o respeito não apenas de toda a Itália, mas de todo o mundo. As palavras de Gattuso são apenas mais uma evidência de que até os rivais olham para ele com admiração.