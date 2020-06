A volta do Vasco aos treinos após exames

O elenco vascaíno retornou as atividades em São Januário no começo deste mês após uma testagem em massa realizada pelo departamento médico no clube nos atletas, comissão técnica, staff, além das famílias dos jogadores.

E como é de costume nas primeiras semanas de trabalho após uma longa parada nos treinamentos, quem vem trabalhando forte é o Departamento de Saúde, formado por médicos, fisiologistas, preparação física, fisioterapia, nutrição e psicologia.

Alguns desses profissionais explicaram como vem sendo realizado este primeiro contato com os atletas após uma situação nova na vida de todos como foi a pandemia e o isolamento social.

"Iniciamos com as avaliações médicas, fisiológicas, nutricionais e físicas e vamos apresentar agora um pouco desses dados e estatísticas, além das novidades que teremos nesta semana. As avaliações foram muito importantes para que pudéssemos ter dados e trabalhar de forma individual com cada atleta. Vimos que aqueles que não tinham tanta estrutura em casa, acabaram sofrendo mais, principalmente no que se refere a força. Então é importante individualizar esses atletas e dados para progamarmos o tratamento e a atividade física para cada um para que eles possam atingir e chegar rapidamente ao seu auge físico", disse recentemente o diretor médico Marcos Teixeira.

Confira, no vídeo, mais detalhes do trabalho de retomada dos trabalhos no clube carioca.