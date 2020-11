Atlético começa semana da Champions com dúvidas e desfalques

Se no Campeonato Espanhol o Atlético de Madrid disputa a liderança e se mantém invicto após importante vitória sobre o Barcelona, a situação na Champions League ainda merece maior preocupação.

Com uma vitória, um empate e uma derrota, a equipe de Simeone chega à quarta rodada distante do Bayern de Munique (9 pontos), que lidera o grupo 1. Com seus quatro pontos, o time espanhol não pode deslizar diante das ameaças de Lokomotiv Moscou (2 pontos) e Red Bull Salzburg (1 ponto).

A próxima chance de se afastar dos concorrentes e se firmar no segundo lugar está marcada para essa quarta-feira, quando recebe os russos. Dois dias antes da partida, a equipe treinou com três importantes dúvidas.

Marcos Llorente trabalhou separadamente. Ele enfrenta um desconforto muscular desde que estava trabalhando com a seleção da Espanha, mas deve estar presente na partida da Champions League. Luis Suárez e Lucas Torreira, que testaram positivo para Covid-19, dependem de resultados negativos em novos exames.

Desfalques garantidos com lesões musculares, Héctor Herrera e Manu Sánchez, não estarão disponíveis para Simeone. Vrsaljko é caso mais grave e vive recuperação até dezembro. Kondogbia, por sua vez, não poderá atuar por não ter sido inscrito a dentro do prazo da competição continental.