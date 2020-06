Atlético de Madrid liga a turbina pela Champions

Sem muito tempo de recuperação, o Campeonato Espanhol não para. Hoje, Atlético de Madrid e Alavés voltaram a campo pela 32º rodada do torneio, em duelo no Wanda Metropolitano.

Simeone vai fazendo o possível para rodar o seu time e evitar o desgaste. Por isso, o ataque titular hoje teve João Félix e Morata. Uma dupla que não deu muito certo.

Desde o primeiro minuto o Atlético tomou a iniciativa da partida e empurrou o Alavés para o seu campo de defesa. Aos 7', em uma jogada ensaiada, Renan Lodi cobrou a falta e Morata desviou de cabeça! A bola passou muito perto do gol defendido por Pacheco.

Poucos minutos depois foi a vez do 'Menino de Ouro', João Félix ter a sua chance.Após cobrança de lateral, Morata deu uma casquinha na bola e João Félix improvisou uma bicicleta, que passou rente a trave.

Essa foi a tónica de todo primeiro tempo. O Atlético sufocando a aquipe visitante em busca do primeiro gol, mas sem encontrá-lo. Já o Alavés ia cumprindo a sua estratégia, segurar o empate e voltar para casa com um pontinho de Madri.

Mas sabe aquele ditado: 'água mole em pedra dura tanto bate até que fura'... pois bem, no segundo tempo o Atlético conseguiu abrir o placar. Trippier levantou na área, Saúl sem sair do chão, desviou de cabeça para as redes! O goleiro ainda tocou nela, mas não deu para evitar.

Em uma das suas poucas chegadas ao ataque, o Alavés respondeu com Burke. O atacante se antecipou a defesa do Atlético e meteu a cabeça na bola... que passa tirando tinta da trave.

O Atlético continuava pressionando, e saiu o segundo. Llorente fez uma bela jogada pela linha de fundo e acabou sendo derrubado pela zaga, pênalti. Diego Costa cobrou e colocou a bola de um lado e o goleiro caiu do outro.

Quando parecia que o placar não ia mais sofrer alterações, o Alavés descontou. Koke se atirou na direção da bola dentro da área, a redonda tocou nos braços do capitão e o árbitro marcou a penalidade. Joselu bateu firme, indefensável até mesmo para Oblak. Mas não deu tempo para mais nada.

Com a vitória, o Atlético de Madrid chegou aos 58 pontos e se consolidou na 3º posição do Campeonato Espanhol, atrás apenas de Real Madrid e Barcelona. Já o Alavés permanece como 15º colocado com 35 pontos.

Na próxima rodada, o time de Diego Pablo Simeone tem um duelo de peso contra o Barcelona no Camp Nou na próxima terça-feira. Enquanto o Alavés recebe o Granada (10º).