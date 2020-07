Atlético de Madrid apresenta novo uniforme para a temporada 2020-21

O Atlético de Madrid apresentou nesta sexta-feira e colocou à venda seu novo uniforme para a próxima temporada, 2020-21, com o slogan 'unidos por el corazón', porque quem acredita nunca desiste e veste uma camisa com gola de estilo clássico e listras "vermelhas ardentes" para refletir "esse espírito especial dos rojiblancos", como explicado em um comunicado.

"Este kit tem uma aparência muito clássica e é bom ter o pescoço completo novamente pela primeira vez em muito tempo", disse o meia Saúl Ñíguez, em declarações incluídas no comunicado de imprensa.

O meia internacional espanhol é um dos três modelos no anúncio do novo kit publicado no site do clube, em um design conjunto de várias fotografias, junto com o atacante português João Félix e o jogador de futebol venezuelano do Atlético de Madrid Feminino, Deyna Castelhanos.

"A roupa personifica os valores imperecíveis do clube através de uma interpretação clássica de suas famosas cores", segundo a entidade. E acrescenta: "Essas características se refletem em um novo design que celebra a rica herança do clube por meio de uma coleira de estilo clássico e captura esse espírito especial dos rojiblancos nas listras verticais de vermelho ardente".

Além disso, a página 'Foot Headlines' vazou as supostas novas segundas e terceiras camisas da equipe. Apesar de ainda não ser nada oficial.

Possível segundo uniforme da equipe espanhola

Possível terceiro uniforme do Atlético