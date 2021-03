Atlético de Madrid ataca: "Alguns estão acostumados a sempre ter o vento a favor"

Um dérbi sempre traz rivalidades e polêmicas. No clássico da capital espanhola desse fim de semana, a arbitragem é um dos pontos de discussão.

Um lance de mão de Felipe foi motivo de reclamação do Real Madrid, que queria um pênalti. No entanto, o juiz manteve a decisão de não marcar penalidade mesmo após conferir a imagem do VAR.

Os protestos sobre a jogada começaram no campo e seguiram para a internet. Nas redes sociais, torcedores debateram o assunto de forma inflamada - e o Atlético de Madrid não deixou de se posicionar.

Em seu perfil do Twitter, os anfitriões do jogo do sábado escreveram: "Criticam até os acertos... Alguns estão acostumados a sempre ter o vento a favor".