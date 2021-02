Assim vivemos o Atlético - Chelsea

Prev.

Diego Simeone falou às vésperas do confronto: "O Chelsea mudou muito sob o comando de [Thomas Tuchel], que puxa pelas suas equipes e extrai o que de melhor têm. É uma equipe forte, com grandes jogadores, e que fez um investimento considerável. Basta ver isso logo no gol, com três goleiros que podem perfeitamente ser titulares, e os seus atacantes podiam jogar em qualquer grande equipe".