Atlético de Madrid e Simeone são detonados por eliminação

O Atlético de Madrid foi eliminado pelo RB Leipzig nas quartas de final da Liga dos Campeões e Diego Simeone está pressionado. O treinador argentino viu seu time ser dominado durante o jogo todo, com João Félix como o único motivo de esperanças para a próxima temporada.

Extremamente conservador durante toda a partida, o treinador rojiblanco foi duramente questionado e criticado pela imprensa espanhola. Confira o que foi estampado nas principais capas dos jornais esportivos da Espanha.

Marca: "A covardia pune"

O jornal Marca foi um dos mais duros com o Simeone. O título principal já diz tudo: "A covardia pune". O texto vem acompanhado de uma foto do argentino lamentando, que ocupa a primeira página inteira. "O Leipzig elimina da Champions um Atlético cinzento. Novo golpe em Lisboa da equipe de Simeone, que foi inferior ao seu rival e não demonstrou o seu favoritismo", legendou.

Sport: "KO do Atlético"

O tradicional veículo de comunicação catalão dá mais destaque para o duelo entre Barcelona e Bayern, nesta sexta-feira, 14. Porém, ao falar sobre a eliminação colchonera, o jornal escreveu: "KO do Atlético! Leipzig surpreende ao eliminar os rojiblancos". Juntamente com o texto, foi colocada uma foto em que vários jogadores ao Atleti lamentam o resultado final.

Mundo Deportivo: "Outro drama"

O Mundo Deportivo, por sua vez, manchetou apenas "Outro drama", com uma foto de Oblak sentado no gramado a lamentar a derrota. "O Atlético entrou com pouca tensão e foi condenado um gol salvador de Adams aos 88 minutos", escreveu o jornal no subtítulo. O destaque maior do jornal também é para Barcelona e Bayern.