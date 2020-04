Atlético de Madrid está atento a seus torcedores mais velhos

O Atlético de Madrid se juntou à onda de solidariedade que muitos clubes estão participando. Desta vez, servindo seus fãs mais velhos. O clube está ligando para aqueles com mais de 75 anos de idade para ver como estão indo.

Não é a primeira vez que a entidade faz algo assim. Koke recentemente teve uma conversa muito agradável com o sócio número 1 da equipe. O torcedor disse que sente falta do futebol e que, sem ele, fica muito entediado em casa.

Giménez também participou da iniciativa e conversou com um garoto de 12 anos sobre a situação. A conversa ficou emocionada quando o menino confessou que nunca haviam feito algo assim por ele. Em suma, são exemplos do comprometimento dos rojiblancos com a sociedade

Um dos líderes dessas iniciativas é Cholo Simeone. O técnico já atuou em vídeos nas redes sociais, pedindo a colaboração de fãs tanto para doações financeiras quanto para participar de campanhas de solidariedade da equipe.