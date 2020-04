Atlético de Madrid jogaria a Champions mesmo sendo sexto

Segundo Juan Antonio Alcalá, do 'El Partidazo de COPE', o Atlético de Madrid não perderia a Liga dos Campeões, mesmo que a LaLiga fosse suspensa, terminou em sexto e a tabela atual for considerada válida, como a Federação aprovou a distribuição provisória das vagas para o torneio. Um movimento que a LaLiga derrubou, a propósito.

Se a temporada fosse considerada cancelado no atual campeonato nacional da liga e os quatro primeiros fossem usados ​​como critério para irem à Champions, a quinta e a sexta posições iriam à Liga Europa, mas a sétima iria para a Copa del Rey, como foi discutido nas últimas horas, o Atleti teria que se contentar com a segunda competição continental, que venceu três vezes nos últimos dez anos.

No programa acima mencionado, ele ressalta que a UEFA convidaria a equipe do Atlético por conta das duas finais recentes disputadas, em 2014 e 2016; tendo eliminado o campeão Liverpool há algumas semanas; sendo o único espanhol classificado no momento. E por conta do coeficiente acumulado nos últimos anos por sua notável carreira na competição.

Esse tipo de 'coringa' abre uma nova via na Liga dos Campeões, que pode ser 'forçada' a resgatar mais equipes se cancelamentos prematuros deixarem qualquer clube de alto nível fora das posições que dão acesso a esse torneio. Para o Atleti, é claro, é um alívio para as sérias perdas que significariam não competir na grande competição de clubes de futebol por excelência.