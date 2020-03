Atlético de Madrid lamenta morte de destaque da sua base

O Atlético de Madrid está de luto. O clube anunciou neste sábado o falecimento de Christian Minchola, jogador de 14 anos do Infantil C do clube.

O jovem chegou ao clube 'colchonero' em 2013 e também era uma dos promessas da seleção peruana. A causa da morte não foi revelada.

"Com a triste notícia da morte de nosso jogador e lamentamos profundamente sua perda. O Atlético de Madrid e toda a família atlética estarão ao lado da família e dos amigos de Christian nesses momentos de imensa dor ", reza o comunicado do clube.