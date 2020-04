Atletico de Madrid pode ter Caio Henrique quando quiser

Caio Henrique pode estar com os dias contados no Grêmio. Ele chegou emprestado, mas o que não havia sido divulgado é que o Atlético tem o poder de definir quando seu jogador voltará. Isso é estipulado em uma cláusula do contrato que os dois clubes assinaram, de acordo com 'AS'.

A idéia principal era que ele voltasse neste meio de ano, dependendo de sua evolução. O jogador vive boa fase, então não haveria razão para não incluí-lo no time de Simeone. Outra opção é voltar depos da temporada brasileira.

O ideal para Grêmio é seguir contando com o lateral-esquerdo até o fim das competições deste ano, mas isso não depende dele, segundo a informação do jornal espanhol.

Caio Henrique estaria pensando em seu retorno a Madri, e teria encaminhado a documentação para ter seu passaporte europeu. Seus números dessa campanha ainda são muito iniciais para analisar. Na temporada anterior, disputou 65 jogos, sendo foi titular de destaque no Fluminense, e somou dois gols e três assistências.