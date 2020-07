Atlético de Madrid quer uma pérola de 19 anos do Schalke 04

O Atleti está de olho nas categorias de base da Bundesliga e a última pérola que encontrou é Can Bozodgan, como relatado pelo 'Mundo Deportivo'. Ele tem apenas 19 anos e é uma das esperanças para o futuro do Schalke 04. De fato, nesta temporada, ele estreou com o primeiro time.

Ele participou apenas de três jogos, mas foi titular em todos eles. Suas performances se concentraram mais no Sub-19, no qual ele contou com muito mais participações. Ele já estava brilhando na academia de jovens do Köln e mudou de camisa em seu país natal para continuar melhorando.

Se os 'colchoneros' decidirem contratá-lo, não será barato. Ele tem contrato até 2022 e uma grande projeção para o futuro, portanto, bem atado por seus proprietários e com um valor de mercado crescente, provavelmente eles pedirão uma quantia razoavelmente alta para deixá-lo ir.

Isso, nos escritórios. Em campo, Bozdogan é um meio-campista muito versátil que se move pelo campo. Esta campanha trouxe à tona seu lado menos disciplinado, pois ele foi expulso duas vezes por um cartão amarelo duplo pela primeira vez em sua carreira.