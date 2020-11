Atlético de Madrid se fixa em Laimer

O Atlético de Madrid incorporou Lucas Torreira após a saída de Thomas Partey, mas a equipe espanhola não descarta mais chegadas nos próximos meses, especialmente no meio-campo, uma área sensível e importante para Diego Pablo Simeone.

Como conta 'SportBild', o clube 'rojiblanco' segue de perto Konrad Laimer, o jogador do RB Leipzig, de 23 anos, que se destaca em várias facetas do jogo e já mostrou do que é capaz na Bundesliga.

Uma opção que Simeone tem em mente desde que as duas equipes se enfrentaram na última edição da Liga dos Campeões. Seu domínio de quase todos os fundamentos é muito apreciado pelo técnico argentino.

Segundo os referidos meios de comunicação, o RB Leipzig aceitaria por ele uma oferta de cerca de 30 milhões de euros. Mais um produto da fábrica de talentos alemã.

Laimer, com problemas físicos no início da temporada, ainda não conseguiu fazer sua estreia no RB Leipzig até agora.