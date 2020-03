Atlético de Madrid tem treinos suspensos

O coronavírus já exigiu a suspensão de diversas competições regionais, nacionais e continentais. Com casos identificados, grupos entraram em quarentena, enquanto outros já têm suas restrições ou avaliam as medidas a serem tomadas.

No caso do Atlético de Madrid, um protocolo de cuidados foi tomado para reduzir visitas às instalações do clube e minimizar as atividades. Para o time principal, os próximos dias serão de folga.

Entre esta sexta-feira e a próxima segunda, não haverá mais treinos. Os trabalhos programados até lá estão cancelados para reduzir as chances de propagação do coronavírus.

A partir da próxima semana, serão definidas possíveis novas restrições e as medidas que deverão ser tomadas conforme a evolução do problema no país.

Ainda disputando a Champions League e o Campeonato Espanhol, o time de Simeone não tem rodadas confirmadas para as próximas semanas devido à suspensão dos jogos das duas competições.