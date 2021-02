Atlético de Madrid volta a perder em casa após 447 dias

O Atlético de Madrid voltou a campo neste sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, com visita do Levante que acabou com uma longa sequência de jogos sem perder no Wanda Metropolitano.

Os gols de Morales (30 minutos) e Jorge De Frutos (95') garantiram a vitória dos visitantes sobre os líderes do campeonato, que não eram derrotados em casa desde 1 de dezembro de 2019.

Naquela ocasião, o time de Simeone perdeu por 1 a 0 ao receber o Barcelona e sofrer gol de Lionel Messi. Desde então, se passaram 447 dias sem perder como anfitrião.

Além do fim da longa sequência positiva, o resultado marca um momento de queda no rendimento após abrir grande vantagem no topo da tabela.

Essa baixa fica nítida quando observamos os números. Dos últimos 12 pontos disputados, os 'colchoneros' deixaram de conquistar 7. Antes dessa fase, havia perdido 7 em 57.

Agora, a distância para Real Madrid pode cair para três pontos e para o Barcelona pode ser de seis caso os gigantes vençam seus compromissos deste finm de semana.