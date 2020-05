Atlético de Madrid volta aos treinos sem Renan Lodi

Pouco a pouco, as equipes da Primeira Divisão voltam ao trabalho. Neste sábado, foi a vez do Atlético de Madrid, que treinou em sua Cidade Desportiva de Majadahonda com uma ausência notável, a de Lodi.

Vestidos com luvas e uma máscara, com roupas de treino em casa, os jogadores do primeiro grupo organizado pela entidade rojiblanca chegaram neste sábado, com o zagueiro montenegrino Stefan Savic como o primeiro jogador a ir para o CT de Majadahonda, a oeste da capital.

Os jogadores rojiblancos se separaram nos diferentes campos que a instalação esportiva possui, portanto não havia problemas de espaço. Seis jogadores em cada campo em cinco campos de jogo.

O colombiano Santiago Arias, o brasileiro Felipe Monteiro, o uruguaio José María Giménez, Mario Hermoso, o sérvio Ivan Saponjic e o croata Sime Vrsaljko também fizeram parte desse primeiro grupo de jogadores de futebol que se exercitavam mantendo distâncias um do outro e fazendo exercícios físicos e exercícios físicos com a bola.

A equipe técnica assistiu de longe a evolução dos jogadores de futebol no primeiro dia em que pisaram em campo em quase dois meses de um intervalo causado pelo COVID-19.

A ausência mais notável foi a de Renan Lodi. O extremo brasileiro foi o único jogador do Atlético de Madrid a dar positivo e está assintomático em casa esperando o negativo.

O Atlético de Madrid se junta a outros clubes da Primeira Divisão que já voltaram aos treinos. O Barcelona fez isso nesta sexta-feira, enquanto o Valencia, o paciente zero do futebol espanhol, fez isso neste sábado.