Atlético derrota a Real Sociedad e se firma no topo

O Atlético de Madrid visitou a Real Sociedad no Estádio Municipal Anoeta pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol e se manteve na liderança da competição.

Os anfitriões chegaram podendo igualar a pontuação do time de Simeone, mas só o time da capital conseguiu oportunidades de gol nos primeiros 45 minutos. A bola só entrou depois do intervalo.

Com apenas três minutos da segunda etapa, Hermoso abriu o placar após cobrança de falta de Carrasco. Aos 74 minutos, Llorente pegou a sobra de finalização de Carrasco e mandou para dentro.

O resultado aumenta a vantagem do Atlético de Madird no primeiro lugar. Com 32 pontos, o time de Simeone está com três pontos a mais que Real Madrid e Real Sociedad, vice-líderes.