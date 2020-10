Atlético derrota o Betis e segue invicto no Espanhol

O Atlético de Madrid entrou em campo disposto a manter sua invencibilidade na competição e recebeu um Betis com início irregular na temporada, somando três derrotas e três vitórias.

Os visitantes controlaram os primeiros 25 minutos e levaram perigo ao goleiro Oblak com finalizações de William Carvalho, Tello e Fekir. Quem reagiu para os anfitriões foi Luis Suárez, com dois chutes rasteiros e cruzados que passaram perto do gol de Claudio Bravo.

O time comandado por Simeone conseguiu equilibrar o jogo ao longo da etapa inicial, mas seguiu tendo menos volume de jogo, não conseguiu criar uma terceira chance de gol e chegou ao intervalo com empate sem gols.

No segundo tempo, Llorente demorou 19 segundos para abrir o placar. O camisa 14 escapou da marcação em velocidade pela esquerda, invadiu a área, se aproximou da linha de fundo e bateu cruzado quase sem ângulo.

O Betis respondeu com tentativas de Fekir e Sanabria, mas seguiu correndo riscos atrás. Em lance com duas finalizações, Herrera acertou a trave e Carrasco aproveitou o rebote para exigir defesa difícil de Oblak.

As dificuldades do Betis ficaram ainda maiores aos 73 minutos, quando Montoya foi expulso. Inicialmente, ele recebeu o amarelo por parar ataque de Carrasco, que ficaria na cara do gol. No entanto, o VAR foi acionado e a arbitragem trocou a cor do cartão.

Com um a menos em campo, o Betis viveu sob pressão nos 15 minutos finais e Claudio Bravo brilhou evitando uma desvantagem maior no placar até os 91 minutos, quando não conseguiu evitar o golpe final.

Após jogada em velocidade, Luis Suárez tabelou com o lateral brasileiro Renan Lodi, invadiu a área e bateu rasteiro de primeira para fechar o placar.

Com o resultado, o Atlético de Madrid soma onze pontos e ocupa o terceiro lugar na tabela, mas tem um jogo a menos em relação aos dois primeiros. O Betis, por sua vez, é o 10º e continua com nove pontos.

No próximo sábado, o time de Simeone visita o Osasuna pela oitava rodada. Um dia depois, a equipe de Manuel Pellegrini recebe o Elche.