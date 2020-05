Atlético distribuiu 20.000 máscaras para cidade vizinha

Belo gesto do Atlético de Madrid. O clube queria ter esse gesto com os moradores do distrito de San Blas-Canillejas, onde fica a casa dos colchoneros''.

A entrega das máscaras foi oficializada no estádio rojiblanco, onde o vereador Martín Casariego foi recebido pelo presidente 'rojiblanco' Enrique Cerezo e pelo diretor executivo e acionista máximo do clube, Miguel Ángel Gil Marín.

Esse material faz parte de uma compra feita pelo empresário israelense Idan Ofer, acionista do Atlético, que doou "uma importante doação" de máscaras ao clube e à Fundação, que as distribui para diferentes iniciativas sociais.

Enrique Cerezo apontou no evento que a entrega das máscaras ao bairro no leste da capital é "um pequeno gesto de agradecimento" aos vizinhos, que os receberam "de braços abertos" desde a chegada do clube à região. com seu novo estádio, inaugurado em setembro de 2017.