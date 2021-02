Atlético divulga lista de inscritos para a Champions com Dembélé e Kondogbia

Fevereiro começou e trouxe com ele as emoções da Champions League. O Atlético de Madrid, líder do Campeonato Espanhol, poderá ter reforços para a fase final da competição.

O conjunto 'colchonero' divulgou a lista de inscritos para o mata-mata da competição continental. Onde aparecem nomes como Geoffrey Kondogbia e Moussa Dembélé.

O primeiro chegou antes, mas não o suficiente para disputar a fase de grupos da Champions. Agora Simeone terá o substituto de Thomas no meio de campo.

Dembélé, por sua vez, foi a única contrataçõa do Atlético de Madrid na janela de inverno. O francês ainda não foi titular no conjunto 'rojiblanco', mas está a disposição do 'Cholo'.

Além dos jogadores da equipe principal, a equipe também inscreveu nomes da base como Miguel San Román, Álvaro García, Ricard Sánchez, Fernando Medrano, Marco Moreno, Toni Moya, Óscar Castro, Camello, Diego Lorenzo, Manu Sánchez, Germán Valera, Toni Salabria e Borja Garcés, embora os quatros últimos estejam emprestados a outras equipes.