Atlético empata com o lanterna e se aproxima da Champions

O Espanyol chegou à 26ª rodada com apenas 19 pontos e desesperado na luta para deixar a lanterna do Campeonato Espanhol. Do outro lado do campo, um Atlético de Madrid que entrou no RCDE Stadium precisando somar pelo menos um ponto para entrar na zona de classificação para a Champions League.

O jogo começou intenso, com ataques dos dois lados, mas eram os visitantes que tinham maior ímpeto ofensivo. Apesar de a equipe de Simeone ter 73% da posse de bola, o placar foi aberto pelos donos da casa aos 25 minutos em uma jogada pelo lado direito.

Após cruzamento de Wu Lei, Raúl de Tomás desviou dividindo com a zaga e o goleiro Oblak, caído, não conseguiu tirar. Por causa de um último toque em Savic, a arbitragem marcou gol contra do jogador do Atlético.

Após o gol, o jogo ficou equilibrado e teve boas oportunidades dos dois lados, mas com destaques para finalizações de Víctor Sánchez e Embarba, que exigiram defesas difíceis de Oblak.

Na segunda etapa, o Atlético de Madrid partiu para cima e empatou no segundo minuto. Após cobrança de falta, a zaga afastou e Saúl, de fora da área, bateu com força e de primeira para estufar as redes do goleiro Diego López.

Diego Costa e João Félix entraram em campo e não conseguiram contribuir para alterar o placar. Enquanto isso, Bernardo teve duas finalizações dentro da área de Oblak.

Ninguém foi capaz de tirar a igualdade do placar, um resultado que servia mais para as ambições de Simeone do que para amenizar o drama do técnico Abelardo Fernández.

Com o empate, o time de Simeone subiu para quarto lugar com 44 pontos e o Espanyol segue na lanterna, agora com 20.

No próximo sábado, o Atlético de Madrid recebe o Sevilla pela 27ª rodada. Um dia depois, o Espanyol visita o Osasuna.