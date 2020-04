Atlético, entre a oferta a Cavani e a decisão de Diego Costa

O futuro de Edinson Cavani no Atlético de Madrid está ligado ao de Diego Costa. Se o hispano-brasileiro sai, o uruguaio se torna a opção prioritária da equipe colchonera.

Mas Diego Costa não tem intenção de deixar o Atlético de Madrid. Conforme relatado pela 'Marca', o jogador decidiu continuar e ser um fixo no Wanda Metropolitano.

As lesões retardaram a participação do internacional espanhol na última temporada, que encerra seu contrato em 2021. Apesar de não estar disponível para Simeone, o atacante quer ficar e lutar.

Isso impediria a chegada de Cavani, já que o Atlético já tem Ángel Correa, Álvaro Morata e João Félix, além de Diego Costa, para ocupar as primeiras posições.

O Atlético não para na decisão de contratar o uruguaio. O jornalista 'Nicolò Schira' informou que a equipe colchonera ofereceu ao atacante uruguaio três anos de contrato.

Cavani, sim, terá opções a escolher. O jogador de futebol do PSG, informou o AS, poderia renovar e permanecer no time parisiense na próxima temporada, ainda mais com a saída de Mauro Icardi.

A segunda opção que Cavani trataria é a Inter de Milão. Diante da possível saída de Lautaro Martínez para o Barcelona, ​​a equipe 'nerazzurra' se lançaria totalmente ao atacante.

Mas a Premier League também está interessada em assumir o atacante uruguaio. O Newcastle, o novo clube rico da competição, quer reforçar posições-chave com jogadores de alto nível. É aí que Cavani entra.