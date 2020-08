Atlético-GO atropela o Flamengo e provoca: “pode vir, Liverpool”

Atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Flamengo sofreu a sua derrota mais surpreendente em 2020. Em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro perdeu por 3 a 0 para o Atlético-GO. Gustavo Ferrareis, dono de assistência e um golaço, foi o grande nome da noite desta quarta-feira (12) – que também ficou marcada por insatisfação de torcedores do Fla com as várias mudanças feitas no time pelo novo técnico Domènec Torrent, substituto de Jorge Jesus.

Somado à derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, na primeira rodada, esta é a primeira vez desde 1997 que o Rubro-Negro carioca começa uma campanha de Brasileirão com duas derrotas logo de cara. A surpresa evidentemente fica ainda maior levando em conta a discrepância dos atuais campeões em relação aos goianos – que ainda não pôde escalar alguns de seus principais jogadores, por eles terem sido diagnosticados com o novo coronavírus.

“Ninguém esperava, mas queria ressaltar a entrega do grupo. Trabalhamos muito”, disse ao Premiere Ferrareis. “A gente tem que manter os pés no chão e continuar trabalhando”, concluiu o meia, que deu a assistência para Hyuri abrir o placar e fechou a contagem com um belo chute de fora da área – após Jorginho ter feito o segundo.

Quem pareceu não ter os mesmos “pés no chão” ditos por Ferrareis foi a conta oficial do Atlético-GO nas redes sociais. Em tom de brincadeira, logo após o apito final o Dragão postou uma mensagem chamando o Liverpool, algoz do Flamengo no Mundial de Clubes de 2019, para um duelo.

“Pode vir, Liverpool”, foi a mensagem, que teve rápida repercussão – seja de torcedores do Flamengo descontentes com a provocação ou de equipe rivais que aproveitaram a derrota do Fla para entrarem nas brincadeiras.