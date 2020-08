Atlético-GO contesta resultado de exames da CBF

Adversário do Flamengo nesta quarta-feira (12), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO teve quatro casos de covid-19 confirmados nesta terça (11). O clube vai refazer os testes por conta própria.

Os exames foram realizados na manhã de domingo (09) e a demora para os diagnóticos foi motivo de muita reclamação por parte da diretoria do Dragão, que chegou a esperar os resultados para realizar atividades nesta terça, mas com o atraso, acabou optando por colocar os atletas em campo.

O clube goiano só foi informado oficialmente às 20h25 desta terça (11) e ainda aguarda o resultado dos exames de dois atletas. O técnico Vagner Mancini, por exemplo, ficou sabendo dos casos positivos ao vivo quando Walter Feldman, secretário da CBF, anunciou em um programa de TV.

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, garantiu que pedir adiamento da partida contra o Flamengo está fora de cogitação. Além disso, segundo assessoria de imprensa do clube, o Dragão entrou em contato com a comissão médica da CBF alegando que fez exames recentemente nos mesmos atletas e eles testaram negativo, por isso, há uma contestação do clube.

Enquanto isso, o Flamengo desembarcou em Goiânia no início da noite desta terça e acompanha atenciosamente os desdobramentos da novela entre Atlético-GO e CBF. O time Rubro-Negro, além de seguir o protocolo da entidade máxima do futebol brasileiro, seguirá utilizando o seu próprio protocolo, o mesmo utilizado no Campeonato Carioca.