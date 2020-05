Atlético manterá o número de sócio dos falecidos por COVID-19

O Atlético de Madrid informou através de uma declaração oficial que manterá o número de membro de todos os fãs rojiblancos que morreram devido ao coronavírus, como um gesto simbólico em memória de todos eles.

"Nesta ocasião e de maneira excepcional, devido às difíceis circunstâncias que estamos enfrentando por conta da situação de crise de saúde, o clube decidiu respeitar e manter durante a nova temporada 2020/21 o número de associado de todos os que morreram durante esses meses de pandemia, como um gesto simbólico em memória e em gratidão pelo apoio que deram ao Atleti por tantos anos", pode ser lido no comunicado do clube.

"Os números de associados, que têm um grande valor sentimental, uma vez que indicam a ininterrupta condição de membro do clube, serão atualizados como de costume em outros casos, mas serão mantidos durante a próxima temporada para homenagear todos esses torcedores que nos deixaram por causa dessa crise de saúde", diz ele.

Por sua vez, Simão e Pernía recordaram o último jogo do Atlético a portas fechadas, contra o PSV em novembro de 2008, depois que a UEFA sancionou com o fechamento do Calderón por conta de alguns incidentes ocorridos algumas semanas antes com os torcedores do Olympique de Marseille.

"Foi um dia frio e não poder sentir o calor dos torcedores nos deixou mais congelados, mas podíamos ouvir pessoas do lado de fora do estádio que vieram torcer para a gente", explicou Simão.

"Foi estranho, porque também jogamos a Liga dos Campeões depois de um longo tempo sem que o Atlético jogasse. E com o Calderón vazio! Foi especial, porque mesmo nos treinamentos não estava vazio muitas vezes. Mas as pessoas vieram da mesma maneira e se ouviam os gritos do lado de fora", acrescentou Pernía.