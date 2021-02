Torcida do Galo quer Leonardo Jardim ou Gallardo

Com a possibilidade de perder Jorge Sampaoli para o Olympique de Marselha, da França, o Atlético-MG já se movimenta nos bastidores para contratar um substituto caso isso acontença. Segundo apuração do portal 'Goal', o argentino ainda não definiu o futuro e não conversou com a diretoria atleticana sobre o tema.

Desta forma, o Galo já se movimenta para não ser surpreendido nas vésperas do início da temporada 2021 e coloca Renato Gaúcho e Cuca, que não seguirá no Santos, como opções.

Parte da torcida do Atlético, no entanto, faz coro por Leonardo Jardim. O português é um dos nomes da lista, assim como Marcelo Gallardo, mas os valores, fora dos padrões brasileiros, é um dos grandes empecilhos para uma tentativa mais ferrenha neste momento.

Gallardo também aparece entre os preferidos da torcida, apesar de entender a dificuldade que seria trocar o River Plate por outro clube da América do Sul neste momento.

Nesta segunda-feira (15), torcedores do Galo transformaram Leonardo Jardim em um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.