Atlético-MG anuncia a contratação de Nacho Fernández

Nacho Fernandéz é o novo reforço do Atlético Mineiro. O meio-campista chega do River Plate com contrato válido até dezembro de 2023, como havi adiantado o empresário Daniel González durante a semana.

A confirmação foi feita neste sábado pelo clube brasileiro, que usou seus perfis nas redes sociais para acabar com a espera da torcida do Galo. Segundo a imprensa argentina, a transferência do jogador custou 6 milhões de dólares (cerca de R$ 32 milhões).

Depois de cinco anos no River Plate, Nacho Fernandéz desejava a transferência principalmente por ser a oportunidade de fazer o seu último bom contrato na carreira. No início de 2020, ele chegou a negociar com o Internacional, mas o Colorado acabou optando por não fazer o investimento.

Nacho vem de uma passagem marcante no gigante de Buenos Aires em que marcou 31 gols em 185 jogos e faturou uma Copa Libertadores da América (2018), Recopa Sul-Americana (2016 e 2019), Supercopa Argentina (2018) e Copa da Argentina (2015-16, 2016-17 e 2018-19), entre outros títulos.

O argentino de 31 anos de idade também já atuou por Gimnasia y Esgrima e Temperley, ambos da Argentina. Ele é o terceiro reforço do Galo, que já confirmou as chegadas do atacante Hulk e do lateral-esquerdo Dodô.